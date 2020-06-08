ВТБ внедрил технологию безбумажной подготовки документов для заседаний

Банк ВТБ завершил еще один этап перехода к полностью безбумажному управленческому документообороту – внедрил в системе документационного обеспечения (СДО) банка обновленный модуль «СДО-Заседания». Данный модуль предполагает возможность подготовки и проведения заседаний коллегиальных органов банка: комитетов, комиссий, советов и др., полностью в цифровом формате.

В частности, автоматизированы предварительная подготовка документов с информированием секретаря о готовности материалов и возвращением их при необходимости на доработку; согласование создаваемых на различных этапах бизнес-процесса документов; голосование по включенным в повестку вопросам и заверение бюллетеней электронной подписью; оформление протокола заседания в электронном виде с проставлением электронных подписей председателя и секретаря коллегиального органа; создание поручений по протоколу и выпискам из него; контроль исполнения принятых на заседании коллегиального органа решений.

В период пандемии коронавируса и перехода на удаленную работу банкам особенно важно иметь возможность обсуждения вопросов и принятия решений в онлайн-формате. Новый модуль позволяет без снижения эффективности из-за удаленной работы готовиться к заседаниям, фиксировать принятые на них решения и обеспечивать контроль за их реализацией.

Внедрение системы является частью реализации стратегии ВТБ, которая, в частности, предполагает переход к 100% цифровому внутреннему документообороту к 2022 году.

Модуль «СДО-Заседания» является частью системы документационного обеспечения Банка на базе отечественного прикладного программного обеспечения CompanyMedia компании «Интертраст» и полностью интегрирован с прочими модулями и сервисами системы.