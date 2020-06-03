Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк запустил сервис по поиску арбитражного управляющего

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк и его дочерняя компания АБК объявили о запуске сервиса по поиску арбитражного управляющего для личного банкротства физического лица. Веб-платформа получила название Fresh Start. С ее помощью пользователи смогут в онлайн-режиме найти арбитражного управляющего для проведения процедуры личного банкротства на выгодных условиях.

Сервис разработан для граждан, длительное время испытывающих затруднения с исполнением финансовых обязательств, для которых банкротство является единственным способом избавиться от непосильной долговой нагрузки.

Максим Дегтярев, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, сказал: «Основная миссия сервиса — обезопасить граждан от недобросовестных посредников и помочь найти действительно грамотного специалиста, который корректно проведет процедуру банкротства».

Пользователи сервиса-агрегатора смогут дистанционно подобрать арбитражного управляющего, задав определенные параметры в форме на сайте (например, регион, сумму задолженности, количество кредиторов и др.)

Новый сервис будет также интересен и самим арбитражным управляющим, которые получат возможность существенно расширить список своих клиентов без дополнительных расходов на рекламу. Им потребуется лишь зарегистрироваться на сайте и разместить информацию о себе в личном кабинете.

Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании «Активбизнесконсалт», сказал: «Перед запуском сервиса мы проделали большую аналитическую работу и убедились, что он будет востребован у населения. В ближайшее время мы ожидаем регистрацию более 200 арбитражных управляющих, что позволит обеспечить сопровождение значительного количества процедур финансовой несостоятельности граждан».

Другие материалы рубрики

Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»

Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков

Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира

Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе