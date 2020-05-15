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Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак

Безопасность Новости поставщиков

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, объявила о выпуске сервиса для защиты от DDoS-атак для брокеров Metatrader 5.

Решение Qrator Enterprise Internet Connectivity Protection защищает серверы доступа Metatrader 5 от DDoS-атак, предотвращая попытки прервать непрерывную работу бизнеса клиентов Metatrader.

Трейдинговые площадки по всему миру являются одной из наиболее распространенных целей DDoS-атак, а результатом таких инцидентов становятся колоссальные потери выручки, уход постоянных клиентов к конкурентам и невозможность привлечь новых пользователей.

Решение Qrator Labs целенаправленно анализирует бизнес-эффект подобных кибератак и устраняет потенциальные угрозы, поддерживая непрерывную доступность онлайн-бизнеса для всех его клиентов из любых стран мира.

«За 2019-2020 гг. мы зафиксировали значительный рост числа DDoS-атак на сервисы, занимающиеся онлайн-трейдингом, – сказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. – Большинство таких атак было организовано с целью вымогательства или получения недобросовестного конкурентного преимущества. У нас был накоплен значительный опыт работы с платформой Metatrader 5 и, исследовав специфику индустрии, мы разработали специальное решение – оно позволяет защищать трейдинговые сервисы от киберпреступников, угрожающих непрерывной работе бизнеса».

«Продукт Qrator Labs проверен временем, а сеть фильтрации готова к атакам на отказ в обслуживании любой сложности, – отметил Гавриченков. – Наше решение, которое может легко адаптироваться под потребности каждого бизнеса, уже защитило тысячи компаний среднего и крупного бизнеса по всему миру и станет опорой для сервисов на основе технологии Metatrader».

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