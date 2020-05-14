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«ЭР-Телеком холдинг» представил решение для контроля масочного режима

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») представил новое «умное» решение - контроль применения санитарно-гигиенических масок. Детектор автоматически определяет, есть ли средство защиты на лице. Сервис становится особенно актуальным в условиях практически повсеместного введения масочного режима в субъектах РФ.

Детектор эффективен в местах скопления людей, на предприятиях, в офисах – везде, где необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

На объекте устанавливают камеру с подключенным модулем видеоаналитики, направленную на входящий поток людей и сканирующую их лица. Обо всех нарушениях масочного режима система сообщает руководителю или ответственному за безопасность сотруднику по email или push-уведомлением. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию. Все зафиксированные события сохраняются в журнале, отчеты представлены в личном кабинете.

«Предприятия и офисы постепенно начинают открываться после длительного карантина, но повышенные меры безопасности никто не отменял. Видеоконтроль наличия маски – очередное «умное» решение холдинга, которое помогает бизнесу соблюдать требования закона и заботиться о здоровья персонала и посетителей», – сказал Степан Ковалёв, менеджер проекта «Облачное видеонаблюдение» АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес»).



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