Oracle присоединяется к HR-инициативе лидеров отрасли в области блокчейн

Технология блокчейн оказывает значительное влияние на бизнес в самых разных областях. Первыми, с распространением биткойна, его почувствовали финансовые институты. Затем блокчейн нашел применение в логистике, розничном бизнесе и даже здравоохранении. Ожидается, что в 2030 г. блокчейн принесет бизнесу $3,1 трлн. Таким образом, эта технология способна трансформировать практически любую сферу, и HR — не исключение.

В Oracle видят огромный потенциал для внедрения блокчейна в сферу HR и рады принять участие в этом новом витке инноваций.

Как было недавно объявлено, Oracle является одним из учредителей Velocity Network Foundation — некоммерческого объединения лидеров отрасли для совместной разработки глобального «Интернета карьер» на основе блокчейна. Вместе с другими 16 учредителями Oracle будеn развивать общеотраслевую сеть для обмена доверенными записями о профессиональной деятельности. Совместно наше объединение управляет более 800 млн отдельных записей, а также миллиардами связанных учетных данных, включая информацию о трудоустройстве и образовании, способностях, навыках, сертификатах, лицензиях и др.

Чтобы подобная сеть была по-настоящему успешной, необходимы общие усилия. В этом и состоит уникальность и исключительность данной инициативы. Каждый из участников группы мог бы работать над созданием собственных отдельных решений на основе блокчейна. Вместо этого мы выбрали совместную работу над общеотраслевым решением, которое, по нашему убеждению, окажет значительное влияние на сферу HR и профессиональную деятельность в будущем.

«Интернет карьер» от Velocity Network Foundation поможет специалистам консолидировать, надежно хранить и контролировать полные записи о профессиональной квалификации, включая подтвержденные данные об образовании, проектах, навыках и опыте работы. Он также поможет компаниям принимать решения по развитию персонала на основе проверенных данных. Это позволит значительно сократить время и издержки, связанные с кадровыми процессами, такими как рекрутинг и перевод сотрудников на другие должности, а также снизить риски и обеспечить соответствие стандартам в условиях растущей неопределенности рынка труда.

Наличие единого доверенного источника сведений о профессиональной квалификации и сертифицированных навыках поможет вывести HR и рабочую деятельность на новый уровень. Это захватывающие новые возможности для Oracle и наших заказчиков, но все только начинается. Мы постоянно инвестируем в инновации и новые технологии, а с применением блокчейна открываются действительно потрясающие перспективы.