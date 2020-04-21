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Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике»

Бизнес Big Data

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике» и расскажет о готовом программно-аппаратном комплексе, который поможет бизнесу справиться с новыми условиями жизни без штрафов и остановки деятельности. Решение Atos – #БизнесБезОстановки.

  • бесконтактный СКУД -> исключите очаги распространения инфекций
  • определение масок -> контролируйте соблюдение правил применения средств индивидуальной защиты
  • чёрные списки -> ограничивайте доступ сотрудникам на карантине
  • обнаружение первого круга контактов с инфицированным в один клик с отображением продолжительности контакта -> отправляйте на карантин не весь отдел или смену, а только тех, кто действительно контактировал
  • обнаружение скопления людей и соблюдение социальной дистанции -> не допускайте распространение инфекции

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