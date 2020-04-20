Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Точка» представила продвинутый API для работы с банком

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» разработал продвинутую версию API (Application Programming Interface, «программный интерфейс приложения») для крупных компаний и клиентов, которые совершают более 100 платежей в день. Новая версия позволит осуществлять все расчеты за пределами банка, внутри системы управления предприятием клиента, и автоматизировать взаимодействие с банком в режиме одного окна.

Продвинутый API позволяет отправлять платежи в неограниченном количестве, подписывать их электронной цифровой подписью, отслеживать статусы, следить за остатком по счету и запрашивать выписки за любой период. При необходимости к API можно добавить дополнительные функции в соответствии с потребностями компании.

Для подключения услуги нужно написать в чат с банком. Специалист банка свяжется с клиентом и обсудит набор необходимых опций, оценит его потребности в сервисах Точки, с которыми он хочет работать в своей системе без входа в банк. Перед подключением систему можно протестировать. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от набора опций. Для работы с продвинутым API потребуется электронная цифровая подпись, выпущенная на директора предприятия или распорядителя с правом первой подписи.

«API позволит предприятиям существенно сэкономить время за счет автоматизации процессов и избежать ошибок, вызванных человеческим фактором. Это особенно ценно в условиях ограниченных ресурсов, когда нужно сосредоточить усилия специалистов на решении действительно важных проблем, сведя рутину к минимуму», — сказала Анастасия Сумина, менеджер по продукту банка для предпринимателей и предприятий «Точка».

Другие материалы рубрики

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Samsung резко подняла цены на смартфоны в России, но быстро передумала и опустила

Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству

В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий