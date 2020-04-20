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«ЭР-Телеком» набирает сотрудников

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») предлагает десятки вакансий на временную и постоянную работу во всех городах присутствия.

Предложение действует не только для физических лиц, но и руководителей бизнеса, столкнувшихся с проблемой сохранения персонала.

Для того, чтобы откликнуться на вакансию или предложить сотрудника из своего штата, достаточно прислать письмо с указанием названия компании, города, и направления бизнеса на электронную почту hronline@domru.ru.

Новые сотрудники оформляются официально, а также проходят дополнительное обучение, согласно выбранному направлению деятельности.

Сейчас на временную работу открыты следующие вакансии: агент продаж, сервисный инженер / техник, оператор контакт-центра, специалист группы сохранения клиентов.

«Очень важно сейчас не растерять то, что выстраивалось годами. Поэтому мы решили поддержать небольшие организации, которые оказались не в самом хорошем положении, и предлагаем их сотрудникам временно погрузиться в интересные задачи, стоящие перед крупным Холдингом», - сказала региональный менеджер по подбору персонала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Виктория Зайкова.

Список вакансий регулярно расширяется и обновляется.



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