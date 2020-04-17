Cбербанк запустил услугу открытия счета эскроу клиентам на дому

Сбербанк предоставил своим клиентам возможность открыть счет эскроу не выходя из дома. Сервис доступен как клиентам банка, так и тем покупателям недвижимости, которые не являются действующими клиентами Сбербанка.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Мы реализовали эту услугу, чтобы текущие обстоятельства не повлияли на планы наших граждан по приобретению недвижимости. Для оказания этой услуги сотрудники банка, оснащенные специальными средствами защиты и соблюдающие все санитарные нормы, доставляют клиенту на дом договор для подписания. Подчеркиваем, что новая услуга абсолютно бесплатна для клиентов и доступна в 93 городах РФ. Сегодня в Сбербанке открыто около 50 тыс. счетов эскроу на общую сумму более 137 млрд руб. Надеемся, что наше новое решение поможет продолжению бесперебойной работы отрасли девелопмент жилья в сложившейся ситуации».

Услугу открытия счета эскроу без посещения офиса банка клиенту предлагает застройщик при заключении договора долевого участия. После получения согласия от клиента на такой формат работы застройщик сообщает в банк о необходимости оформления договора счета эскроу клиенту на дому.

Счет будет открыт в день подписания договора на открытие счета эскроу. Пополнить счет можно любым удобным способом: наличными, перечислением со вклада, переводом из другого банка, в мобильном приложении.