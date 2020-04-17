Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Cбербанк запустил услугу открытия счета эскроу клиентам на дому

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк предоставил своим клиентам возможность открыть счет эскроу не выходя из дома. Сервис доступен как клиентам банка, так и тем покупателям недвижимости, которые не являются действующими клиентами Сбербанка.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Мы реализовали эту услугу, чтобы текущие обстоятельства не повлияли на планы наших граждан по приобретению недвижимости. Для оказания этой услуги сотрудники банка, оснащенные специальными средствами защиты и соблюдающие все санитарные нормы, доставляют клиенту на дом договор для подписания. Подчеркиваем, что новая услуга абсолютно бесплатна для клиентов и доступна в 93 городах РФ. Сегодня в Сбербанке открыто около 50 тыс. счетов эскроу на общую сумму более 137 млрд руб. Надеемся, что наше новое решение поможет продолжению бесперебойной работы отрасли девелопмент жилья в сложившейся ситуации».

Услугу открытия счета эскроу без посещения офиса банка клиенту предлагает застройщик при заключении договора долевого участия. После получения согласия от клиента на такой формат работы застройщик сообщает в банк о необходимости оформления договора счета эскроу клиенту на дому.

Счет будет открыт в день подписания договора на открытие счета эскроу. Пополнить счет можно любым удобным способом: наличными, перечислением со вклада, переводом из другого банка, в мобильном приложении.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий