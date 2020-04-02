«Яндекс» выяснил, что нужно развивать школьным учителям

«Яндекс» провел бесплатное тестирование компетенций педагогов «Я учитель»: педагоги могут получить электронный сертификат, а «Яндекс» лучше поймет на что сфокусировать свою программу развития педагогов. Тест можно пройти до 11 апреля — этой возможностью уже воспользовались более 100 тыс. учителей, то есть каждый 10 учитель в России.

Тест позволяет измерить шесть компетенций педагогов, которые согласно международным исследованиям существенно влияют на результаты учеников: ориентация на результат, анализ собственных действий, конструктивное сотрудничество с коллегами, развитие, индивидуальный подход к ученикам и умение создать правильную атмосферу в классе. Компетенции были выделены на основе исследования Джона Хэтти «Видимое обучение».

Оказалось, что лучше всего у всех учителей развит навык сотрудничества с коллегами: в этой компетенции высокий балл (от 75% до 100%) получили более 51% педагогов. Интересно, что эта компетенция развивается постоянно с начала карьеры и до её завершения. Сложнее всего педагогам даётся ориентация на учебный результат — только 26% прошедших тест получили тут высокий балл. Это объясняется тем, что ориентация на результат предполагает, что этот самый результат можно увидеть относительно скоро. А образование — это долговременный и непрерывный процесс, итоги которого очевидны не всегда. Кроме того, среди педагогов ориентация на результат — относительно новый показатель эффективности, пришедший из бизнес-среды, и не все учителя понимают, что за ним стоит.

У учителей «началки» чуть лучше, чем у остальных, развиты навыки сотрудничества с коллегами (на 7%), развития учеников (на 5,6%) и индивидуального подхода (на 4,5%). У учителей средней и старшей школы же немного лучше развит навык анализа своих действий (на 8%). Он же наиболее тесно связан с опытом работы: в середине карьеры (10-20 лет стажа) эта компетенция наиболее развита, а вот с достижением 30-летнего опыта способность к рефлексии заметно падает. Также не особо склонны к анализу учителя в начале карьеры. Кроме того, педагоги средней и старшей школы с опытом развивают навыки индивидуального подхода и ориентации на учебный результат.

Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения «Яндекс. Учебника», сказала: «Многие говорят, что учителям нужно меняться, педагоги также понимают, что современные дети и родители отличаются от предыдущих поколений, но как именно нужно развиваться? Им не хватает обратной связи: именно её и даёт тестирование. Мы в «Яндексе» создали инструмент, который даёт возможность учителям посмотреть на себя со стороны, увидеть свои сильные и слабые стороны, обдумать их. Мы хотели сделать его безопасным и простым, поэтому у учителей есть возможность не регистрироваться сразу, а указать данные только для получения сертификата. Тест — это инструмент, созданный в помощь учителю. Рефлексия над собственными результатами особенно полезна сейчас, когда все ушли на дистанционное обучение, и учителя как никогда растеряны и не очень понимают, что делать».

Тест доступен до 11 апреля, и с каждым днём его проходят всё больше учителей. Каждый из них получает рекомендации по развитию компетенций исходя из результатов теста. Поскольку проект оказался востребован, в «Яндексе» планируют продолжить его в осеннем сезоне.