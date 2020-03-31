Парфюмерная отрасль утроила число регистраций в системе маркировки «Честный знак»

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» сообщил о росте активности парфюмерной отрасли – производителей, импортеров, ритейлеров – по подключению к системе маркировки.

С января по март 2020 г. в системе маркировки зарегистрировались 2411 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, общее число участников выросло в три раза и достигло 3609. В феврале и марте к системе присоединялось 960 и 1050 новых участников – по 33 компании каждый день.

В том числе, в системе зарегистрировано 2408 индивидуальных предпринимателей – в четыре раза больше по сравнению с 619 ИП на начало 2020 г. Число подключений новых ИП растет с каждым месяцев: в январе их было 272, в феврале 693, в марте 824.

«Ведущие игроки рынка уже внедрили основные бизнес-процессы для маркировки. Сейчас мы активизируем обучающую работу с розничным сегментом, чтобы обеспечить всей отрасли комфортный переход на работу с маркированной продукцией. Для покупателя это будет незаметно, кроме того, с маркировкой он получит гарантии легальности продукции, что сам сможет проверить в мобильном приложении "Честный знак"», – сказал Сергей Парфенов, руководитель товарной группы «Парфюмерия и бытовая электроника» ЦРПТ.