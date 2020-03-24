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«Связной» и «Альфастрахование» запустили страхование случаев диагностирования коронавируса

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

«Связной» и «Альфастрахование» запустили в розничных магазинах ритейлера программу «Коронавирус.НЕТ» на случай выявления заболевания коронавирусной инфекцией, включая известный CoVID-19. Время оформления полиса занимает до 5 минут.

Стоимость полиса составляет от 2 до 10 тыс. руб., страховая сумма – 1 млн руб. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тыс. руб. в зависимости от выбранного варианта программы. 1 млн руб. выплачивается при летальном исходе. Срок действия полиса – один год, а возраст застрахованного может составлять от 7 до 70 лет.

«Наши магазины предоставляют клиентам возможность приобрести не только последние новинки из мира гаджетов, но и широкий спектр финансовых и страховых услуг. Сегодня, когда мир столкнулся с новым вызовом, актуальной темой для многих является минимизация рисков от возможных последствий выявления коронавирусных инфекций. Совместно с нашими партнёрами, мы решили предоставить такую возможность для миллионов клиентов, которые ежедневно посещают наши магазины в поисках наилучших решений в повседневной жизни», — сказал Максим Следков, вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

«Мы рады предложить актуальную страховую защиту, созданную с заботой о жителях нашей страны. Новый продукт «Коронавирус.НЕТ» предусматривает получение единовременной компенсации в случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией CoVID-19. Дополнительная защита позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее в текущей неспокойной обстановке», – сказал Денис Титов, директор департамента имущества физических лиц «Альфастрахование».

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