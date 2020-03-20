В Москве состоится конференция UserGate Partner Day
20 мая 2020 года в Москве пройдет конференция UserGate Partner Day – ежегодное мероприятие, на которое съезжаются все основные партнеры UserGate, среди которых крупнейшие российские интеграторы, региональные партнеры, а также дистрибьюторы.
Основные темы, которые будут затронуты на конференции:
- Актуальные новости и перспективные разработки UserGate;
- Информация о грядущих изменениях, которые будут происходить на российском рынке информационной безопасности;
- Новые особенности партнерской программы, обучающие курсы и возможности сертификации специалистов по решению UserGate.
Участники конференции смогут познакомиться с руководством и менеджерами компании, обсудить важные вопросы на индивидуальных встречах и приятно провести неформальное время среди коллег.
Подробнее о мероприятии 2020.usergate.com.