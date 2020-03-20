В Москве состоится конференция UserGate Partner Day

20 мая 2020 года в Москве пройдет конференция UserGate Partner Day – ежегодное мероприятие, на которое съезжаются все основные партнеры UserGate, среди которых крупнейшие российские интеграторы, региональные партнеры, а также дистрибьюторы.

Основные темы, которые будут затронуты на конференции:

Актуальные новости и перспективные разработки UserGate;

Информация о грядущих изменениях, которые будут происходить на российском рынке информационной безопасности;

Новые особенности партнерской программы, обучающие курсы и возможности сертификации специалистов по решению UserGate.

Участники конференции смогут познакомиться с руководством и менеджерами компании, обсудить важные вопросы на индивидуальных встречах и приятно провести неформальное время среди коллег.

Подробнее о мероприятии 2020.usergate.com.