«Серчинформ» поможет российскому бизнесу безопасно перейти на удаленную работу

Разработчик программ для защиты от утечек данных и корпоративного мошенничества «Серчинформ» принял решение бесплатно предоставить услугу ИБ-аутсорсинга компаниям, которые переводят сотрудников на дистанционную работу. Это позволит бизнесу в сложившейся ситуации быстро и безболезненно организовать работу в новом формате.

Экстренный перевод сотрудников на удаленную работу предполагает повышенные риски как с точки зрения безопасности компании, так и с точки зрения эффективности работы персонала.

«Мы понимаем, что в текущей ситуации у большинства компаний нет возможностей закупить «железо» и программы для информационной безопасности, нанять ИБ-специалистов или даже с нуля создать отдел безопасности. Поэтому готовы вложиться собственными ресурсами, чтобы обеспечить безопасный переход компаний на дистанционную работу, – сказал председатель совета директоров компании "Серчинформ" Лев Матвеев. – Наших мощностей хватит, чтобы обеспечить ИБ-поддержкой 50 компаний, которые первыми обратятся к нам. В течение месяца бесплатно мы предоставим консультации ИБ и ИТ-специалистов, возьмем под контроль DLP-системы все компьютеры удаленных сотрудников, наши ИБ-специалисты будут следить за событиями безопасности в корпоративной сети, анализировать их и предоставлять компаниям отчеты, расследовать инциденты».

Заявки на бесплатную услугу компания принимает на своем сайте и по электронной почте.