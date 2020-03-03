Российская компания разработает алгоритм видеораспознавания больных коронавирусом

Российская компания-разработчик Spy.space и инвестор из Юго-Восточной Азии подписали инвестиционное соглашение о финансировании разработки алгоритмов видеораспознавания корона- и других вирусов на базе платформы Spy.space.

Алгоритм будет основан на определении списка атрибутов, которые отличают больного человека от здорового, например, кашля или чихания, и последующего обучения нейронных сетей на их распознавание.

«Данный продукт возможно будет использовать для выявления людей из повышенной группы риска в толпе прочих, – сказал Тимур Москов, технический директор Spy.space. – В целом, видеораспознавание лиц позволяет решать огромный спектр задач: от усиления безопасности общественных пространств до маркетинговых».

Согласно подписанному инвестиционному соглашению у разработчиков останется не менее 25% от прибыли будущей компании.

«Мы готовы вложить до $1 млн собственных средств в данную разработку, если сможем получить неэксклюзивные заказы и работать с этой платформой в разных странах», – отметил соинвестор проекта Илья Шуравин.