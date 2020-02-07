ТКП, банк «Русский стандарт» и Diners Club запускают решение для управления командировочными расходами

Банк «Русский стандарт» объявил о запуске платежного решения для управления корпоративными командировочными расходами – Diners Club International Corporate Travel Account (CTA). Сервис CTA реализован на стоке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), и теперь им могут пользоваться все агенты Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) для проведения платежей.

Новый продукт позволяет корпоративным клиентам комфортно управлять командировочными расходами: все траты компании консолидируются на счету, по которому предоставляется возможность отсрочки платежа до 58 дней. Corporate Travel Account позволяет снизить административные расходы и сэкономить время, поскольку командировки оформляются через агентство-партнера (с учетом корпоративных политик и внутренних правил компании-клиента). Новый продукт снижает риск мошенничества посредством централизованного бронирования, в процессе использования номер счета не раскрывается путешественнику.

Специальное приложение Global Vision Diners Club International позволяет корпоративным клиентам в режиме онлайн получить подробную финансовую и аналитическую отчетность по расходам компании на командировки своих сотрудников в любой точке мира, где есть интернет.

Финансовый сервис разработан совместно с международной платежной системой Diners Club International, которая обладает опытом в коммерческих платежах, предоставляя этот сервис корпоративным клиентам по всему миру уже более 30 лет. Сейчас 43% транзакций по корпоративным картам Diners Club проводятся с помощью решения Corporate Travel Account.