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«Барс груп» внедрила модуль управления организованным питанием школьников в Липецкой области

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, через партнерскую сеть внедрила модуль единой информационной системы управления организованным питанием в Липецкой области. Он является частью программного продукта «Барс.Образование – Электронная школа».

В едином информационном пространстве объединена деятельность всех участников процесса: органов управления образованием, образовательных организаций, организаторов питания и кредитных организаций. Для родителей предоставлены удобные инструменты для выбора меню и оплаты за питание, в том числе с использованием мобильных решений.

Благодаря его внедрению все операции по оплате и ежедневным заказам на питание становятся прозрачными, возможно оперативно отслеживать и контролировать все необходимые параметры при помощи гибкой системы аналитической отчетности, осуществлена полная интеграция с региональной системой школьного образования по движению учеников, учебному графику и ежедневной явке на занятия.

«Система "Барс.Образование – Электронная школа" используется для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны. Общая численность пользователей составляет более 5,3 млн человек». Модуль питания позволяет учитывать выделяемое обеспечение в рамках субсидий на питание школьников по различным категориям социальных выплат», – сказал заместитель генерального директора Александр Полухин.



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