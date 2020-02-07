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«Автоматика» представила новое подводное ружье «Мако Z55»

ИТ в госсекторе Техника

ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представило новую базовую модель пневматических ружей для подводной охоты – «Мако Z55». Новинка концерна разработана с учетом особенностей подводной охоты, как в заросших, так и в открытых водоемах, и позволяет целиться с максимальной точностью при стрельбе на предельные дистанции.

В 2020 г. ПО «Электроприбор» выпустило на рынок собственный бренд для линейки снаряжения для подводной охоты – «Акула». Базовой моделью бренда выступила новая разработка предприятия – пневматическое ружье для подводной охоты «Мако Z55».

Подводное ружье «Мако Z55» предназначено для использования под водой на море, в озерах, реках и других водоемах. Накаченный в камеру воздух при выстреле не расходуется и служит аккумулятором энергии при зарядке. Ружье обладает мощным боем, положительной плавучестью, высокой точностью, современным дизайном и улучшенной эргономикой.

Нержавеющий, калиброванный ствол ружья с внутренним диаметром 11 мм делает его удобным в эксплуатации и гарантирует долгий срок службы изделия без износа. «Мако Z55» позволяет использовать для охоты гарпуны диаметром 7 и 8 мм на одном ружье без перенастройки, что делает его универсальным с точки зрения предпочтений охотника и условий предстоящей охоты. На рукоятке имеется крепление под катушку, флажковый предохранитель, позволяющий блокировать спусковой крючок от случайного нажатия, а также удобно расположенный активный линесброс.

«В рамках диверсификации производства концерн "Автоматика" предлагает своим заказчикам новые высокотехнологичные решения гражданского назначения. Новая модель ружья бренда "Акула" – "Мако Z55" является современным отечественным аналогом классической итальянской пневматики, усовершенствованным под специфические условия подводной охоты в водоемах России. Данная продукция не требует разрешения на приобретение или использование. Она может быть интересна тем, чья деятельность связана с подводными и водными видами спорта и отдыха», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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