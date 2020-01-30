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Модульбанк запустил бесплатный сервис регистрации ИП и ООО без визита в налоговую

ИТ в банках

Модульбанк запустил новый сервис, который помогает предпринимателю сэкономить на услугах юриста и при этом сократить время на заполнение анкет, сбор документов и походы в налоговую.

Теперь достаточно один раз встретиться со специалистом Модульбанка, рассказать ему о профиле будущего бизнеса и подписать бумаги, в том числе на выпуск электронной цифровой подписи.

Специалисты Модульбанка сами сформируют пакет документов для подачи в налоговую, включая уведомление об использовании упрощенной системы налогообложения, подберут коды ОКВЭД, оформят электронную цифровую подпись, в течение одного рабочего дня отправят документы в налоговую и проконтролируют весь процесс регистрации. Затем почтой отправят предпринимателю оригиналы уставных документов. Еще до открытия расчетного счета, у клиента будет доступ к личному кабинету и клиентским чатам, в которых можно общаться с менеджерами и юристами.

Кроме того, Модульбанк поможет на старте бизнеса: подберет тариф, подарит бизнес-карту с кешбэком и возьмет на себя решение бухгалтерских задач.

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