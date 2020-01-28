Райффайзенбанк полностью автоматизировал выплату финансирования по факторингу

Райффайзенбанк реализовал выплату финансирования по факторингу в течение двух минут от запроса клиента. Для этого банк поэтапно автоматизировал процесс верификации поставок, разнесения входящих платежей и выплаты финансирования.

На данный момент автофинасирование доступно поставщикам «Леруа Мерлен» и «Тандер».

«Теперь от запроса поставщика до получения денег на счет проходит не несколько часов, а всего несколько минут, при этом процесс полностью автоматизирован и не требует участия человека. Мы рады, что можем помочь нашим партнерам, таким как "Леруа Мерлен" и "Тандер", улучшить качество сервиса для их поставщиков. Мы намерены масштабировать такой подход на весь наш факторинговый портфель. Это позволит значительно сократить время получения финансирования и задать новые стандарты для рынка факторинга», – сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.