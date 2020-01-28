Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Райффайзенбанк полностью автоматизировал выплату финансирования по факторингу

ИТ в банках

Райффайзенбанк реализовал выплату финансирования по факторингу в течение двух минут от запроса клиента. Для этого банк поэтапно автоматизировал процесс верификации поставок, разнесения входящих платежей и выплаты финансирования.

На данный момент автофинасирование доступно поставщикам «Леруа Мерлен» и «Тандер».

«Теперь от запроса поставщика до получения денег на счет проходит не несколько часов, а всего несколько минут, при этом процесс полностью автоматизирован и не требует участия человека. Мы рады, что можем помочь нашим партнерам, таким как "Леруа Мерлен" и "Тандер", улучшить качество сервиса для их поставщиков. Мы намерены масштабировать такой подход на весь наш факторинговый портфель. Это позволит значительно сократить время получения финансирования и задать новые стандарты для рынка факторинга», – сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Власти банкротят банк Натальи Касперской

Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

Сбербанк займется производством компьютеров

Техника

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию

Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати

Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний