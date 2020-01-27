«Рексофт» принял участников заседания правления НП «Руссофт»

В офисе компании «Рексофт» прошло очередное заседание правления некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт», которое объединяет свыше 160 ИТ-компаний со штатом более 65 тыс. сотрудников.

В рамках мероприятия был принят ряд решений, связанных с расширением партнерства и развитием его дальнейшей деятельности. Также были рассмотрены цели и ближайшие планы работы комитетов «Руссофта» по импортозамещению, кадрам, кибербезопасности и других.

Кроме того, в ходе мероприятия было принято решение об участии «Руссофта» в качестве одного из учредителей Ассоциации участников финансового рынка с целью продвижения партнерства в России и за рубежом.

«Компания "Рексофт" является постоянным членом "Руссофта" с момента организации партнерства и принимает в его деятельности активное участие, — отметил Евгений Минеев, исполнительный директор компании "Рексофт". — Мы были рады принять в своем офисе участников первого в этом году заседания партнерства, тем более, что на 2020 г. у "Руссофта" весьма амбициозные планы в различных сегментах деятельности компаний-разработчиков ПО от задач в области импортозамещения и экспорта до участия в законодательных инициативах и развития кадрового потенциала отрасли».