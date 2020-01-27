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«Билайн» начал продавать SIM-карты на AliExpress

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн» зарегистрировался на платформе AliExpress Россия. Теперь посетители платформы могут подключиться ко всем актуальным тарифным планам оператора. Сделанную покупку курьер «Билайн» бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки. Услуга доступна в Москве, в течение 1 квартала 2020 года география сервиса будет расширена на другие регионы.

Покупатели смогут зарегистрировать доставленную SIM-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для старта активации достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на web-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации SIM-карта будет активирована.

Сотрудничество с AliExpress Россия расширит каналы дистрибуции SIM-карт и предоставит доступ к новым клиентам, которые заинтересованы в покупке телеком-сервисов, приобретаемым в том числе в дополнение к уже представленным на площадке товарам: смартфонам и другим устройствам, для работы которых необходимы SIM-карты. У большинства посетителей площадки уже есть зарегистрированные аккаунты, и покупка SIM-карты будет возможна в один клик.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрий Смагаринский отметил: «Продажи SIM-карт на сайте Билайн в 2019 году выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом. Онлайн становится одним из самых перспективных каналов продаж, особенно с развитием дистанционных инструментов для регистрации SIM-карт. Онлайн-магазины AliExpress очень популярны, и сотрудничество с ними стало еще одним способом предложить наши сервисы новым клиентам».

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