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Стартуют дистанционные программы повышения квалификации ROSA

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ROSA объявила об открытии дистанционных программ повышения квалификации: начинается набор слушателей на очно-заочную форму обучения по всем программам (Сертифицированный специалист ROSA (уровень 1 и 2), Сетевой администратор ROSA, Системный администратор ROSA и администратор систем вирутализации ROSA Virtualization.

На данный момент открыты три модуля очно-заочного обучения: для специалистов, не имеющих профессиональных навыков работы с Linux-системами или желающих получить обучение по полной программе RLCSA первый модуль (RLCS1 + RLCS2) — 32 академических часа; для специалистов, имеющих базовые навыки работы с Linux- системами и для выпускников предыдущего курса предлагается второй модуль RLCSA (RKCNA+RLCSA) — 32 академических часа; для специалистов, которым нужны знания в области систем виртуализации для обслуживания систем под управлением программ ROSA Virtualization после обучения по программе RLCSA предлагается третий модуль — RVCSA 32 академических часа.

Обучение проводится в очно-заочной форме, то есть слушатели получают необходимый пакет материалов для самостоятельного изучения (рабочие тетради слушателей по курсу, методички для лабораторных работ и вопросы для самотестирования) и один раз в неделю проводится вебинар, на которых преподаватели отвечают на вопросы слушателей по данным программам обучения.

Сдача квалификационного экзамена проводится в Москве в течение одного дня, в первой половине дня проводится предэкзаменационная консультация (4 часа) и после перерыва проводится компьютерное тестирование по вопросам, которые были ранее предоставлены слушателям (вопросы для самотестирования).

В случае, если слушатель на экзамене набрал более 90% баллов, тестирование считается пройденным.

Для лиц, обладающих знаниями и готовых сдать экзамен в порядке экстерната или для слушателей, не сдавших экзамен с первого раза, имеется возможность записаться на экзамен по модулям 1 и 2, а при наличии сертификата RLCSA и на экзамен по модулю 3.

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