В программе лояльности Сбербанка появилась возможность перевода бонусов между клиентами

Сбербанк объявил о появлении в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» новой возможности: теперь участникам доступна опция перевода бонусов друг другу.

Перевод бонусов будет доступен с 1 февраля 2020 года всем участникам программы лояльности, кроме тех, кто находится на минимальном уровне привилегий «Спасибо». То есть, если уровень участника выше уровня «Спасибо», то он сможет как угодно распоряжаться накопленными бонусами – и отправлять, и принимать.

Опция перевода бонусов будет доступна в абсолютно новой платформе «Спасибо от Сбербанка», которая объединит в омниканальном интерфейсе мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении «Спасибо Х» и обновленном сайте. Сейчас данные ресурсы работают в тестовом режиме, но уже к началу февраля станут доступны для всех участников программы.

Выполнить перевод будет очень просто – достаточно зайти в раздел «Переводы» и ввести телефон получателя и сумму перевода бонусов СПАСИБО. Зачисление происходит моментально. Ограничение одно – максимальная сумма перевода для получателя - до 50 тысяч бонусов в месяц. Отправитель сможет перевести неограниченное количество бонусов в месяц разным получателям, от 1 до 50 тысяч бонусов за один перевод.

Полученные бонусы можно использовать ровно также, как и накопленные за любые другие опции (операции по карте, покупки в магазинах-партнёрах, бонусы, полученные в геймификации «Спасибомания» и др.). Срок их жизни у участника-получателя начинается с момента зачисления получателю.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка», отметил: «Перевод бонусов – это тот сервис, который все чаще в последнее время просили от нас наши клиенты, и мы его реализовали. Это не просто удобная опция, но и уникальная возможность совместного накопления бонусов СПАСИБО на большие покупки. Так совпало, что мы открываем данную возможность для участников нашей программы в преддверии гендерных праздников - теперь бонусы СПАСИБО можно не только копить и тратить, но и дарить».