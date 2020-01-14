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«Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости («Леноблинвентаризация») внедрило DLP-систему «Серчинформ КИБ» для защиты информации и оценки продуктивности сотрудников.

Компания остановила выбор на «Серчинформ КИБ» после тестирования DLP-систем нескольких разработчиков. На этапе испытаний были исключены несколько программных комплексов других вендоров, они либо не отвечали функциональным требованиям, либо создавали сильную нагрузку на сеть и даже мощные компьютеры.

Среди ключевых требований к DLP-системе заказчик отметил широту функциональности и возможность создавать удобные подробные отчеты. В результате «Леноблинвентаризация» внедрила все модули «Серчинформ КИБ», в том числе ProgramController, который обеспечивает полный контроль за продуктивностью и эффективностью сотрудников.

«В нашей сфере важно обеспечить полную сохранность персональных данных клиентов и других документов, содержащих коммерческие результаты предприятия, планы по развитию, тендерную документацию. Потеря этой информации может дорого обойтись, поэтому защита – это инвестиции в устойчивость бизнеса. Мы решили внедрять DLP-систему с дополнительными функциями: контроль продуктивности, криптозащита, аудит действий привилегированных пользователей, чтобы максимально расширить область применения программы. В течение того месяца, что был отведен на тестирование, мы убедились в том, что функциональность "Серчинформ КИБ" полностью соответствует заявленному вендором. Нас устроило то, как быстро была развернута система, и что она не создавала никаких помех для работы других программ и систем», – сказал начальник отдела информационных технологий «Леноблинвентаризации» Василий Мажара.

«"Леноблинвентаризация" озвучивает те требования к ПО, которые мы часто слышим и от других заказчиков: чтобы при широком функционале софт разворачивался быстро и не мешал основным бизнес-процессам. Более того, мы продолжаем оптимизировать работу "Серчинформ КИБ" в этой части. Так, в прошлом году был полностью обновлен движок, что повысило производительность всего комплекса до 40%. Все новые продукты, в том числе вышедшая в этом году программа для аудита файловой системы, работают так, что практически не сказываются на быстродействии прочих процессов», – сказал руководитель отдела аналитики «Серчинформа» Алексей Парфентьев.

«Леноблинвентаризация» заинтересована в том, чтобы наращивать объем внедрения «Серчинформ КИБ» в филиальной сети компании, пока система развернута в головном офисе.

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