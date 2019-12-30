ПСБ оснастил биометрическим оборудованием 100% своих офисов

ПСБ выполнил требование регулятора и до конца года обеспечил возможность сбора биометрических данных граждан в рамках Единой биометрической системы (ЕБС) во всех офисах по всей стране.

Теперь зарегистрировать биометрические данные — образец лица и голоса — можно в любом отделении ПСБ. Для этого понадобится только паспорт и СНИЛС. После регистрации в ЕБС клиент сможет получать финансовые услуги без посещения офиса банка.

ПСБ стал одним из первых банков, предоставляющих финансовые услуги с помощью биометрической идентификации. Любой гражданин, зарегистрированный в ЕБС, может открыть счет в ПСБ, сделать перевод или подать заявку на кредит.

«ПСБ одним из первых выполнил указания регулятора по оснащению всех отделений банка до конца года специальным оборудованием для передачи биометрических данных в ЕБС. Благодаря слаженной работе команды профессионалов, мы встречаем новый год подготовленными к работе с ЕБС на качественно новом уровне», — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

С удаленной идентификацией любой житель России может получать банковские услуги, не посещая офис банка. Достаточно иметь компьютер с доступом к интернету, веб-камерой и микрофоном.