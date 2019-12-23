Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью

Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью. Главным результатом проекта внедрения системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (центра мониторинга и управления кибербезопасностью) стало многократное повышение защищенности информационных ресурсов «Корпорации МСП».

Внедрение системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности в корпорации позволило реализовать наглядный и управляемый процесс обработки и реагирования на инциденты, соответствующий требованиям стандартов безопасности и лучшим практикам в области информационной безопасности.

Основными этапами проекта стали: внедрение системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности и обеспечение сбора со стандартных источников данных; подключение расширенных источников событий данных, технических средств защиты информации; настройка правил выявления инцидентов в ИТ-инфраструктуре; реализация единого процесса обработки инцидентов информационной безопасности; обеспечение визуализации состояния информационной безопасности в реальном времени с помощью витрины дашбордов, преимущественно адаптированных под особенности бизнес-процессов корпорации.

Благодаря действиям команды экспертов корпорации и Security Vision удалось сократить на 15% время реализации проекта и значительно снизить риски возникновения в будущем нештатных ситуаций, обусловленных ростом и развитием ИТ–инфраструктуры, технических средств защиты информации и бизнес-процессов организации.

Сергей Фомиченко, начальник отдела информационной безопасности «Корпорации МСП», сказал: «"Корпорация МСП" осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому защита информационных ресурсов играет важную роль не только для самой корпорации, но и для множества субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пользуются ресурсами корпорации. Мы признательны коллегам из Security Vision за высокий профессионализм и содействие в решении столь важной и актуальной задачи».

Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision, сказал: «Security Vision имеет обширный опыт создания центров мониторинга и управления информационной безопасностью в проектах федерального масштаба, включая участие в создании крупнейшего SOC в Восточной Европе. Созданный нами центр мониторинга и управления кибербезопасностью позволяет получать полную информацию и аналитику в любой момент времени и оперативно реагировать на инциденты любой сложности, обеспечивая надежную защиту всех информационных ресурсов. Работа проходила в плотном взаимодействии со специалистами информационной безопасности корпорации, и мы искренне благодарим наших клиентов за высокий профессионализм, активность и глубокую вовлеченность в реализацию проекта».