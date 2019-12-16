НИИ «Масштаб» стал официальным сервисным центром «Олентэка»

Научно-исследовательский институт «Масштаб» официально стал авторизованным сервисным центром компании «Олентэк». Подписание договора о совместной деятельности состоялось 25 октября 2019 г. Сервисный центр уполномочен осуществлять поставку, установку, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт.

Согласно договору, «Олентэк» обеспечит подготовку квалифицированных специалистов, а также аккредитацию и лицензирование НИИ «Масштаб» по выполнению комплекса задач по технической поддержке поставляемого оборудования производства компании «Олентэк».

Плодотворное сотрудничество компаний позволит повысить качество обслуживания клиентов, а также вывести работу сервисного центра на новый уровень. Предоставление услуг по технической поддержке в гарантийный и постгарантийный сроки дает заказчику полную уверенность в качестве и конкурентоспособности решений, отмечают в НИИ «Масштаб».

Стоит отметить, что существует несколько программ гарантийного обслуживания, что удовлетворяет необходимые потребности каждого заказчика, поэтому работа сервисного центра крайне необходима для эффективного функционирования системы.

«Продукция, в основе которой лежат цифровые технологии и интеллектуальные приложения для поддержки бизнеса становятся обычным явлением в современных российских компаниях. Для информационного обмена инфокоммуникационных систем нужна надежная и доверенная телекоммуникационная среда. Партнерство компаний на взаимовыгодной основе направлено на создание и поддержку комплексных телеком- и ИТ-решений, в том числе для заказчиков, для которых переход на российские решения является приоритетной задачей», – сказал исполняющий обязанности генерального директора НИИ «Масштаб» Андрей Филиппов.