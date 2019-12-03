ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП

ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Теперь у клиентов появилась возможность оплачивать покупки по QR в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП.

Для совершения операции клиентам нужно открыть мобильное приложение ВТБ-Онлайн, в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду» и сканировать код на экране устройства продавца или с экрана монитора при покупке в интернет-магазине. Далее останется проверить правильность данных и подтвердить операцию. Комиссия за совершение покупок через СБП для пользователей отсутствует.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Все больше клиентов используют ВТБ-Онлайн для решения своих повседневных задач, а телефон стал уже привычным способом оплаты покупок. Появление таких сценариев оплаты, где неудобно, сложно или просто невозможно использовать карту, открывает широкие возможности для совершения покупок по QR-коду. К ним относятся, например, покупка фильмов через приложение на телевизоре или оплата пожертвований. ВТБ ориентируется на потребности клиентов, поэтому активно развивает технологичные сервисы. Теперь оплачивать покупки с помощью ВТБ-Онлайн и СБП станет значительно проще и быстрее».