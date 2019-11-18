Mail.ru Group запустила инструмент для редактирования промопостов в активных кампаниях

Mail.ru Group запустила инструмент для редактирования промопостов в «Одноклассниках» в уже работающих кампаниях. Теперь, если рекламодатель продвигает пост своей группы в ОК через myTarget, он сможет отредактировать составляющие объявления в соцсети и после запуска кампании. Это позволит быстрее вносить исправления в рекламу и оптимизировать активные кампании.

Редактирование доступно для следующих форматов myTarget в ОК: стандартные и кроссплатформенные видеопосты, промопосты, посты с Lead Ads и Canvas.

Изменять можно все части промопоста – текст, креатив, ссылки. После редактирования пост отправится на повторную модерацию платформы myTarget. Пройдя модерацию, реклама снова начнет показываться в социальной сети.

Обновление позволило сделать более удобной работу с Lead Ads кампаниями, в которых для выгрузки лидов применяется интеграция через API. Теперь достаточно обновить форму поста и пройти модерацию, после чего можно будет получать все заявки через исходную интеграцию.