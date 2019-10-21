«Крок» разработал умный конвейер для «Петербургского тракторного завода»

ИТ-компания «Крок» автоматизировала работу главного конвейера «Петербургского тракторного завода». Эксперты по промышленным решениям улучшили систему информатизации конвейера и сделали ее более технологичной. Теперь сотрудники завода могут оперативно решать производственные проблемы на каждом участке сборки и планировать работу конвейера.

Темп выпуска продукции напрямую зависит от эффективной работы каждого поста сборки. И в случае задержек хотя бы на одном из участков конвейер полностью останавливается. Это приводит к простоям оборудования, потере времени и финансовым убыткам. Также многие сотрудники не всегда знают, выполняют ли они оперативный план за смену и сколько времени остается до конца такта сборки.

Для оперативного управления ходом выпуска тракторов в течении смены, специалистами компании «Крок» был внедрен инструмент расчета оперативного плана с учетом тактов работы конвейера и имеющегося объема заказов на тракторы. Это позволило в режиме реального времени анализировать план-факт выпуска продукции и оперативно перепланировать ход производства в течении смены.

Чтобы помочь сотрудникам завода следить за ходом сборки продукции в режиме онлайн и оперативно устранять возникающие проблемы, специалисты «Крока» установили в помещении цеха пять электронных информационных табло с системой Digital Signage. А также на каждом участке конвейера – пульты с красными, желтыми и зелеными кнопками. С них информация поступает на электронные табло, отображая статус и ход работ на конвейере. Красный цвет сообщает начальнику цеха и бригадирам о возникших проблемах, желтый – о ходе работ, а зеленый – об их завершении.

Электронные табло позволяют гибко управлять циклами производства и оптимизировать время сборки трактора. Например, если на каком-то участке операция выполнена раньше, он подает зеленый сигнал, и процесс сборки запускается дальше. Рабочим не нужно ждать, когда выйдет отведенное на операцию время. Такой подход позволяет экономить время, и в случае необходимости, грамотно планировать ресурсы для наращивания производства.

Помимо пяти электронных табло, в цехе конвейера «Крок» установил видеостену из девяти ЖК-панелей, на которой дублируется оперативная информация электронных табло, отображаются важные корпоративные новости и производственные показатели.

«Модернизация конвейера “Петербургского тракторного завода” была необходима для выпуска нового поколения сельскохозяйственных тракторов, – сказал Константин Голубев, технический менеджер по промышленным решениям "Крок". – Новый “Кировец” отвечает всем актуальным требованиям цифрового агропромышленного комплекса. Впервые в нем применяется система дистанционного мониторинга, в которой есть бортовые регистраторы, индикатор уровня топлива и современное интеллектуальное программное обеспечение».