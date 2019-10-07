Сбербанк запустил онлайн-оформление ипотеки без трудовой книжки

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса, с помощью которого клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на Domсlick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР) для подтверждения занятости.

Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте Domсlick.ru надо ввести свой номер СНИЛС, получить SMS с информацией̆ о заказе и направить ответное SMS для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в Сбербанк, а клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут.

Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой̆ книжки. Этот процесс занимал до трех рабочих дней̆.

Новая услуга позволит клиентам, которым необходимо подтвердить занятость при оформлении ипотеки, собрать нужные документы и подать заявку в банк быстро и удобно. Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Domсlick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», сказал: «Сбербанк постоянно улучшает сервисы и старается сделать жизнь своих клиентов чуть проще. Теперь при оформлении ипотеки не нужно брать на работе копию трудовой̆ книжки, везти ее в банк, тратить свое время. Мы уверены, что новая услуга поможет клиентам банка быстрее получить ипотеку и приобрести собственное жилье».