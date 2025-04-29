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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомина Диана


УПОМИНАНИЯ


29.04.2025 Пользователи смогут оставить отзывы на товары «ВКонтакте» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Фомина Диана и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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