Пользователи смогут оставить отзывы на товары «ВКонтакте»

В социальной сети появилась функция отзывов на товары бизнес-сообществ. Пользователи могут оценить качество товара, поделиться фотографиями полученного товара и принять решение о покупке на основе других отзывов, а продавцы – получить обратную связь от покупателей и ответить на нее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Оставить отзыв можно, нажав на одноименную кнопку в карточке товара: в открывшейся форме можно написать отклик, подкрепив его оценкой от одной до пяти звезд и по желанию добавив до пяти фото. При необходимости отзыв можно отредактировать или удалить. Помимо возможности поделиться собственными впечатлениями о товаре, функция позволяет посмотреть отзывы других покупателей, принять участие в обсуждении, ответив на любой из них, а также отсортировать уже имеющиеся отклики – например, по самым свежим или по самым высоким отзывам.

Отзывы на товары проходят автоматическую модерацию, а пользователи, которые их оставили, всегда могут посмотреть статус: опубликован отклик или отклонен.

Бизнес сможет ответить на отзывы, поблагодарить за обратную связь или дать пояснения покупателю – это можно сделать от лица сообщества или с личной страницы продавца.

«Мы расширяем инструментарий соцсети, делая взаимодействие бизнеса и пользователей еще удобнее. Отзывы на конкретный товар дают потенциальному клиенту более полную информацию о продукте и помогают принять решение о покупке, а бизнес с помощью этого инструмента может получать обратную связь и работать с ней в удобном формате», — сказала директор по продукту Диана Фомина.

Ранее возможность оставить отзыв на товар появилась в режиме тестирования у ряда предпринимателей, теперь она доступна всем бизнес-сообществам и пользователям.