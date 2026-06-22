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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
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Некрасов Виталий

СОБЫТИЯ


22.06.2026 БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка 1
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Некрасов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5455 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8120 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6154 1
Рыбаков Александр 35 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Шелин Ярослав 8 1
Милош Владимир 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 2
Россия - РФ - Российская федерация 164222 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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