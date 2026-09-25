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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазарева Ольга

СОБЫТИЯ


25.09.2026 T2 и резидент «Сколково» Loot выведут на рынок новый сервис для геймеров 1
21.06.2024 Девелопер «Железно» запускает в продажу цифровые финансовые активы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лазарева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Loot 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1099 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1880 1
Альфа-Банк - А-Токен Платформа ЦФА 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 278 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18349 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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