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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кручинин Даниил

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Малое технологическое предприятие разработало защищенные ИТ-решения для инфобеза при поддержке «Корпорации МСП» 1
30.09.2016 В России заработала онлайн-платформа по покупке и продаже билетов на мероприятия 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кручинин Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3244 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 1
Европа Восточная 3138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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