Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам»

Американская фирма Armstrong Zoom пригрозила своим клиентам снижать скорость соединения до минимума и отключать все дополнительные услуги тем, кто регулярно занимается интернет-пиратством. Среди таких услуг - удаленное управление домашним отоплением.

«Если не будут брать, отключим газ»

Американский интернет-провайдер разослал своим клиентам угрожающее письмо, в котором предупреждает, что за «пиратскую» деятельность будет оставлять дома своих клиентов без тепла.

Речь идет о компании Armstrong Zoom, провайдере, у которого насчитывается более чем миллион клиентов. Компания действует на севере США, где в зимний период иногда царят суровые холода. У местных жителей весьма популярны smart-термостаты, которые можно включать и выключать удаленно и тем самым экономить на отоплении.

В своем письме Armstrong Zoom обещает злостным нарушителям чужих прав на интеллектуальную собственность понижать класс обслуживания до минимума.

На севере США, где работает провайдер Armstrong Zoom, зимой случаются морозы

«Имейте в виду, что это скажется на прочих услугах, привязанных к вашему тарифному плану, в том числе, возможности удаленно управлять термостатом или использовать услуги видеомониторинга», - говорится в письме.

Кара по айпишнику

Определять, кто нарушитель, а кто нет, компания будет по жалобам, поданным против тех или иных IP-адресов.

На сегодняшний день правообладатели имеют право посылать жалобы на нарушение своих прав интернет-провайдерам. У тех нет обязанности реагировать на каждую жалобу и пересылать сообщение конечным юзерам, однако против регулярных нарушителей они обязаны принимать меры.

Письмо провайдера Armstrong Zoom с угрозой понизить

класс обслуживания клиентам, заподозренным в «пиратстве»

Какие именно меры, нигде не регламентировано; некоторые провайдеры ограничиваются предупреждениями, некоторые - отключают соединение или блокируют доступ к некоторым сервисам; есть и те, кто требует от пользователей пройти курсы соблюдения копирайта и так далее.

Компания Armstrong Zoom решила пойти и того дальше: злостным нарушителям уровень обслуживания будет понижен до минимального тарифа. Чтобы исправить ситуацию, нарушители будут обязаны прочитать образовательные материалы о копирайте и подписать признание своей неправоты.

Если и после этого последуют жалобы на нарушение копирайта, нарушителей просто отключат. После этого, если такие пользователи все-таки снова захотят прибегнуть к услугам Armstrong Zoom, им придется подписывать нотариальное заявление с обещанием не заниматься впредь интернет-«пиратством». После этого, если их снова поймают за этим занятием, у них начнутся уже реальные проблемы с законом.