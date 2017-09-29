После удачного года российский рынок СХД обрушился

В первом полугодии 2017 г. был отмечен спад в поставках СХД на российский рынок на 22,9%, если говорить об их объеме, и на 32,4%, если говорить об их стоимости. Спад зафиксирован на фоне положительной динамики 2016 г. Основная тенденция на рынке — интерес покупателей к системам, созданным полностью с применением флеш-памяти.

Итоги полугодия

В первые шесть месяцев 2017 г. в Россию были поставлены внешние системы хранения данных (СХД) совокупной емкостью около 230,2 петабайт, что на 22,9% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Общая стоимость отгруженных СХД составила более $126,77 млн, что также меньше прошлогоднего показателя на 32,4%. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, опубликовавшая результаты исследования IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker за минувшее полугодие.

Напомним, что 2016 г. в целом характеризовался как период роста рынка СХД: за год рынок вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении. Однако уже в IV кв. 2016 г. емкость поставленных СХД увеличилась незначительно – всего на 2,3%, в то время как объем поставок в денежном выражении сократился на 19,1%.

Лидеры рынка

Если говорить о емкости СХД, то лидером российского рынка по итогам первой половины 2017 г. стала компания Hitachi Data Systems, которая отгрузила около 28,6% всего объема продукции. Однако если говорить о стоимости СХД, то лидером рынка является Hewlett Packard Enterprise, получившая 23,3% всей выручки.

По итогам минувшего полугодия на рынке СХД зафиксирован спад

IDC отдельно отмечает стремительный рост поставок СХД компании Huawei: в минувшем полугодии они увеличились на 242,7% в деньгах, объем же поставленных систем вырос на 45,8%. Подобной положительной динамики на российском рынке не демонстрирует больше ни одна компания.

Тенденции рынка

Как отмечает IDC, российские заказчики начали отдавать предпочтение тем СХД, которые созданы полностью с применением флеш-памяти, без использования вращающихся жестких дисков. По итогам полугодия такие системы занимают 23,7% рынка, причем их поставки показали годовой рост на 86,5% в деньгах.

По словам Михаила Попова, старшего аналитика IDC по корпоративным системам, «системы, построенные только с применением массивов флеш-памяти, предоставляют настолько ценные преимущества для всех заказчиков любого масштаба, что количество запросов спецификаций растет у всех производителей подобных решений без исключений». Попов предсказывает появление новых производителей таких СХД, падение цен на них, а также рост занимаемой ими доли рынка как в деньгах, так и по объему поставленных систем.

Также будут демонстрировать рост гибридные системы, где скорость флеш-памяти комбинируется с объемом жестких дисков. Факторы, положительно влияющие на успех гибридных СХД — это дефицит некоторых компонентов и экономическая ситуация в целом, отмечает Попов. Напомним, что в I кв. 2016 г. впервые в истории российского рынка СХД общая стоимость гибридных систем, построенных с использованием флэш-памяти, превысила совокупную стоимость традиционных систем, построенных на привычных жестких дисках.