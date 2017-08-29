Открыт прием заявок на конкурс «Мисс ИТ России 2017»

9 ноября 2017 г. в Москве пройдет «CNews Forum 2017: информационные технологии завтра». В этом году впервые в рамках Форума состоится Конкурс «Мисс ИТ России».

CNews приглашает к участию в конкурсе всех сотрудниц ИТ-компаний и ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях.

Чтобы оказаться в числе конкурсанток, нужно выслать от одной до четырех своих фотографий с корпоративного электронного адреса организации. Электронный адрес должен включать в себя фамилию участницы конкурса.

Голосование проходит в онлайн-формате. Отдать свой голос за красавиц ИТ-отрасли сможет каждый читатель сайта CNews.

Завершится голосование 16 октября 2017 г.

Приз победительнице будет вручен 9 ноября 2017 г. на CNews Forum 2017.

Войдите в историю юбилейного CNews Forum прямо сейчас. Присылайте свои фотографии по почте forum@cnews.ru с темой «Мисс ИТ России 2017».









Условия участия в конкурсе «Мисс ИТ России 2017»: Участие в конкурсе бесплатное.

Подать заявку в Оргкомитет можно до 16 октября 2017 г. Заполненную заявку нужно прислать на электронную почту forum@cnews.ru с темой «Мисс ИТ России 2017» . Обязательные условия участия: Отправка заявки с корпоративного электронного адреса участницы конкурса, в котором содержится её фамилия,

Наличие в заявке номера телефона,

1-4 фотографии хорошего качества,

Заявки принимаются от сотрудников ИТ-компаний, а также представителей ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях. Оргкомитет имеет право запросить у конкурсанток дополнительные материалы Победительница конкурса определяется на основании голосования на сайте CNews всеми читателями портала. В случае равенства голосов, решение о победительнице вынесет Оргкомитет конкурса Награда по итогам конкурса вручается только участнице, занявшей первое место. Принять участие в конкурсе «Мисс ИТ России 2017»