Домены в зонах .Ru и .РФ резко подорожали. Рынок в недоумении

КЦ принял решение о повышении отпускной цены доменов в зонах .Ru и .РФ - с 70 руб. до 120 руб. в год. Участники рынка опасаются массового сокращения числа доменов в этих зонах.

Российские домены подорожают

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ), регулятор доменных зон .Ru и .РФ, принял решение о повышении отпускных цен на домены в этих зонах. Стоимость одного домена повысится с 70 руб. в год до 120 руб. в год. Речь идет о цене для регистраторов доменов.

Предложение о повышении цен на домены выдвинул директор КЦ Андрей Воробьев. Он заложил новые цены в проект бюджета организации на 2017 г. Совет данный бюджет утвердил.

В КЦ напомнили, что стоимость регистрации доменов в зоне .Ru не повышалась с 2007 г. А в зоне .РФ нынешняя цена была зафиксирована с момента начала работы зоны в 2011 г. Вопрос повышения текущих цен обсуждался с 2012 г. и не должен был стать неожиданностью, уверены в КЦ.

Зачем нужно поднимать цены?

Администратором доменных зон .Ru, .РФ и .Su является Технический центр интернета (ТЦИ) - «дочка» КЦ. Именно эта организация получает средства от регистраторов за регистрацию доменов. Для конечных пользователей цены устанавливают сами регистраторы, они находятся в диапазоне 500-900 руб. в год.

Участники рынка предсказали массовое сокращение числа доменов в зонах .Ru и .РФ

По итогам 2015 г. выручка ТЦИ составила 450 млн руб., КЦ - 140 млн руб. На конец 2015 г. в зоне .Ru было порядка 5 млн доменов, в зоне .РФ - около 800 тыс.

В КЦ считают, что повышение цены даст возможность улучшить условия работы регистраторов и проводить широкие маркетинговые программы для продвижения российских национальных доменов .RU и .РФ, модернизировать техническую инфраструктуру и развивать систему регистрации.

До этого КЦ провел исследование, которое показало, что серьезного уменьшения количества зарегистрированных доменов опасаться не стоит. Повышение цен скажется в основном на небольших регистраторах, которые работают в низкомаржинальной нише и обслуживают доменных инвесторов.

Доменные инвесторы настроены пессимистически

Один из крупных участников доменов рынка, наоборот, прогнозирует стагнацию российских доменных зон. По его оценкам, число доменов в зоне .Ru сократится на 30-40%, в зоне .РФ - на 70%. SEO (специалисты по поисковой оптимизации) будут массово избавляться от доменов в российских зонах, домейнеры (владельцы большого числа доменов) избавятся от каждого третьего домена.

«Когда-то в зоне .Ru был 1 млн доменов, КЦ получал с них 70 млн руб. в год, - недоумевает собеседник CNews. - Сейчас в зонах .Ru и .РФ около 6 млн доменов, то есть в год получается гораздо большая сумма - 420 млн руб. Однако, вместо того, чтобы снижать цены вместе с ростом доменных зон, КЦ, наоборот, их повышает».