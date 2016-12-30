Под Новый год власти запретили продавать неправильные духи в Рунете

Роскомнадзор заблокировал интернет-магазин парфюмерии

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов раздел ресурс интернет-магазина aromagood.ru. Основанием для блокировки стало решение суда. Информация об этом следует из картотеки Antizapret.info.

По данным Роскомнадзора, решение о блокировке принял Тюменский районный суд Тюменской области. В пресс-службе суда пояснили CNews, что истцом в данном деле выступил районный прокурор.

Поддельные духи

На заблокированной странице магазина осуществлялась продажа неоригинальных духов: тестеры (духи без оригинальных упаковок, предназначенные для демонстраций в магазинов), копии духов и арабская парфюмерия, «не имеющая оригиналов в России». Тестеры духов стоят в три-пять раз дешевле оригиналов, копии – в пять-десять раз.

Магазин парфюмерных пробников и арабских духов пал жертвой лицензионных прав

В пресс-службе Тюменского районного сообщили, что в ходе судебного процесса прокурор представил доказательства, подтверждающие, что данная интернет-страница содержит информацию о возможности приобретения контрафактной продукции, а именно копий парфюмерии известных марок. Поскольку указанная интернет страница использовалась для реализации контрафактной продукции по средствам сети интернет, было принято решение о ее блокировке.

Рунет без контрафакта

В последнее время Роскомнадзор активно блокирует сайты интернет-магазинов, в которых региональные суд находят контрафактную продукцию. Был заблокирован ряд магазинов одежды, обуви и часов - подделок под известные марки. Также были заблокированы магазины с репликами смартфона iPhone за нарушение прав корпорации Apple – и магазины моделей автомашин – из-за нарушений прав завода ГАЗ.