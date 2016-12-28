Компании будут тратить треть ИТ-бюджетов на хостинг и облака в 2017 г.

Аналитики выяснили, что модели IaaS и SaaS продолжат набирать популярность в 2017 г. При этом на хостинг и облачные сервисы хранения компании будут тратить 34% своих общих ИТ-бюджетов.

Расходы компаний на хостинг и облака будут расти

На сегодняшний день предприятия тратят около 28% от общих ИТ-бюджетов на хостинг и облачные сервисы хранения данных, говорится в новом отчете от 451 Research. Ожидается, что в следующем году этот показатель увеличится до 34%. Это свидетельствует о продолжающей набирать популярность тенденции переносить различные ИТ-задачи на сторонние сервисы.

При этом, несмотря на то, что хостинг и облачные решения зачастую позиционируются в качестве инфраструктуры, предоставляемой по запросу, авторы исследования отмечают, что на нее приходится около 31% затрат в этой области. Почти 70% бюджетов предприятий, отведенных на хостинг и облака, уходят на SaaS-услуги.

В приоритете — безопасность облаков

Исследование показывает, что значительная доля расходов на хостинг и облачные решения приходится на неуправляемые или самоуправляемые инфраструктурные решения и сервисы. Около половины (44%) расходов на инфраструктурные сервисы и 49% на облачные приложения приходятся на продукты, которые поставляются с услугами дополнительного управления и безопасности.

Почти 70% бюджетов предприятий, отведенных на хостинг и облака, уходят на SaaS-услуги

«На рынках неуправляемых IaaS и SaaS-решений доминируют крупные поставщики. Однако, показатели расходов говорят нам о том, что есть спрос на различные услуги в этой сфере, предоставлять которые могут многие компании. Так, существует открытая ниша для провайдеров, предлагающих клиентам диверсифицированный набор сервисов хостинга и облачных услуг, включающий инфраструктуру и приложения, а также услуги управления и обеспечения безопасности по запросу», — отметил менеджер по исследованиям 451 Research Лиам Игл (Liam Eagle).

Компании выбирают продукты разных поставщиков

Аналитики доказали, что предприятия используют услуги хостинга и облачные сервисы от широкого диапазона поставщиков. Наиболее распространены провайдеры публичной облачной инфраструктуры, к которым обращаются 69% опрошенных ИТ-менеджеров. На втором месте провайдеры управляемого хостинга — их выбрали 26% респондентов.

«На сегодняшний день спрос на IaaS и SaaS-решения высок, и на этих рынках доминирует небольшое количество общеизвестных лидеров. Рынок управляемой инфраструктуры и приложений имеет больше белых пятен, предоставляя отличные возможности провайдерам, которые смогут правильно использовать свои возможности в управлении, оптимизации и обеспечении безопасности инфраструктуры и приложений, предлагаемых ими своим клиентам», — подчеркивают авторы отчета.