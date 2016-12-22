Через год на российском рынке труда начнется война роботов с людьми

В 2017 г. многие российские компании внедрят различные средства автоматизации, которые позволят избавляться от сотрудников низкой квалификации, заменяя их роботами. К 2018 г. это приведет к падению числа вакансий в разных сферах.

Война с роботами близится

Уже в скором времени многих сотрудников на российском рынке труда заменят роботы-алгоритмы, пишет в новом отчете портал Superjob, анализируя итоги рынка труда в 2016 г. и прогнозом на 2017-2018 гг.

Как отмечают авторы отчета, уже с 2017 г. российские компании начнут массово внедрять различные алгоритмы автоматизации, которые позволят сокращать количество необходимых рабочих мест.

В частности, ожидается снижение спроса на сотрудников различных контакт и колл-центров, так как в данной сфере автоматизация будет внедряться особенно активно. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в разы сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы и т.д.). Главным образом, это касается как раз ИТ-сферы, где спрос сократится до 70%.

2017 г. станет последним годом, когда количество рабочих мест вырастет

Ожидается, что в 2017 г. также продолжится курс на эффективность затрат: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи».

Эксперты Superjob обещают, что 2017 г. станет последним годом с растущим числом рабочих мест в России

В 2018 г. автоматизация приведет к падению числа вакансий

В конкурентных отраслях активность работодателей будет расти, а среднемесячные темпы роста числа вакансий составят около 5%. При этом, аналитики прогнозируют, что 2017 г. станет последним годом, когда можно будет констатировать общий рост количества реальных рабочих мест.

Уже с 2018 г. ожидается начало сокращения предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. Теми же темпами будет расти и реальная безработица.

К 2022 г. уровень безработицы в России вырастет до 20-25%.

Таким образом, авторы отчета Superjob ожидают, что при нынешних тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 г. вырастет в несколько раз и достигнет отметки в 20-25%. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет продолжать расти. «Сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится», - подчеркивают авторы отчета.

Также ожидается, что процесс подбора сотрудников станет более точным, и компании будут стремиться нанимать сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Для этого многие работодатели будут выделять средства на разработку или закупку уже готовых ИТ-решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками.