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«Яндекс» тестирует распознавания человека по голосу в колонках с Алисой

Интернет Веб-сервисы

«Яндекс» объявил о том, что голосовой помощник Алиса научился по голосу отличать владельца умной колонки от других собеседников. Он обращается по имени, помнит его музыкальные предпочтения и подбирает песни, которые могут понравиться именно ему. Новая возможность работает в тестовом режиме.

В начале общения нужно сказать «Алиса, запомни мой голос», представиться и повторить за ней несколько фраз — так она запомнит голос. Алиса будет узнавать владельца среди других членов семьи и согласится сохранить песню в список понравившихся, только если об этом попросит он. Она продолжит рекомендовать ему любимый джаз, даже если по просьбе других собеседников включала тяжёлый рок.

Пока Алиса может запомнить только одного владельца, но в дальнейшем планирует узнавать нескольких людей — например, членов семьи и друзей.

Распознавание голосов доступно на «Яндекс.Станции» и в умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox, Elari SmartBeat и LG WK7Y.



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