Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария

Bell Integrator завершила проект модернизации биллинговой системы Национального расчетного депозитария. Благодаря новым разработанным модулям биллинговой системы финансовая компания смогла автоматизировать большое количество ручных операций, увеличить быстродействие системы, а также гибко настраивать тарифные планы для своих клиентов.

Модернизация позволила НРД автоматически управлять тарифными планами. Кроме того, в несколько раз сократилось время расчета тарифных комиссий. Теперь НРД может делать клиентам персональные тарифные предложения и уменьшать время вывода на рынок новых услуг, быстрее реагируя на потребности клиентов и обеспечивая индивидуальный подход при работе с каждым из них.

В новой системе автоматически учитываются поступающие средства, мониторятся задолженности и ведется работа по ним, формируются отчеты и расчетные документы, которые хранятся в течение установленного времени, а также осуществляется информационный обмен с другими электронными системами и базами данных, задействованными в процессе.

Кроме того, автоматизация большого количества ранее выполняемых вручную операций ускорило расчеты и сократило риски, связанные с человеческим фактором.

«Биллинговая система является одной из бизнес-критичных систем Национального расчетного депозитария. При этом особенности бизнеса компании таковы, что работа с клиентами (крупными финансовыми организациями) требует постоянного расширения списка оказываемых услуг и изменения тарифных планов. А сама деятельность НРД во многом регламентирована законодательством, что влечет за собой необходимость внесения изменений и проведение взаиморасчетов с клиентами в четко обозначенные сроки. Новая расчетная система за чет своей гибкости обеспечивает оперативную и малозатратную адаптацию к новым задачам бизнеса и учитывает при этом всю специфику работы НРД», - отметил Павел Андрианов, директор по информационным технологиям НРД.