Онлайн-платформа Mafin представила страхового чат-бота

Онлайн-платформа Mafin, предоставляющая персональные решения по каско, разработала чат-бот, который призван сделать процесс страхования проще для пользователя.

Обеспечение полного онлайн-пути с помощью чат-бота и других технологических новинок позволит клиентам значительно экономить время при пользовании услугами платформы.

У Mafin нет собственных офисов, и благодаря внедрению чат-бота вся коммуникация с пользователем переведена в онлайн (хотя при необходимости можно воспользоваться помощью колл-центра). Все остальные процессы тоже выстроены онлайн – расчет тарифа, предстраховой осмотр, оформление полиса и оценка повреждений и направление на ремонт при наступлении страхового случая.

Чат-бот Mafin построен в виде диалога, но таким образом, что пользователь не может отправить произвольное сообщение, а должен выбрать один из вариантов ответа с подсказками. Это не дает ему возможности ошибиться и ввести не те данные. Кроме того, заполнение анкеты в процессе диалога не кажется таким долгим и позволяет сразу отсечь ненужные вопросы. Страхователь сразу понимает, для чего от него требуется та или иная информация, какие документы являются обязательными и т.д.

В диалоге есть «умные события». Это не вопросы, требующие от пользователя выбрать «да» или «нет» в меню, а действия, требующие разных манипуляций – например, сфотографировать документы или выбрать автосервис при урегулировании страхового случая. Программа сама включает камеру или геолокацию, упрощая этот процесс для пользователя.

Чат-бот – не единственное IT-решение, реализованное в Mafin. Сегодня в платформе уже применяется функция распознавания документов по фото, которая позволяет не вводить данные вручную. Пока это решение предоставляется партнером Mafin, но сейчас ведется разработка собственной нейросети, которая повысит качество распознавания и уменьшит количество вопросов, на которые приходится отвечать клиенту.

Кроме того, работа идет над еще одной нейросетью, которая поможет фотографировать сам автомобиль. Система будет видеть машину, помогать выстраивать кадр, оценивать освещение и степень загрязнения автомобиля для предстрахового осмотра.