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«Булат» присоединился к ассоциации «Доверенная платформа»

ИТ в госсекторе

Разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования компания «Булат», находящаяся в контуре управления концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», присоединилась к ассоциации «Доверенная платформа». Ассоциация объединяет лидеров информационной безопасности России, производителей телеком- и ИТ-оборудования, поставщиков свободного ПО.

Свою миссию в рамках ассоциации компания «Булат» видит в разработке и внедрении решений и технологий, которые позволят создать надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру на территории России.

«Вступление компаний, находящихся в контуре концерна, в различные профессиональные ассоциации открывает широкие возможности для участия в становлении защищенных информационных систем, развитии российского рынка информационной безопасности, выработке единых интеграционных решений. Оборудование "Булат" уже является надежной платформой многих государственных и коммерческих организаций. Участие в ассоциации будет способствовать привлечению компании к крупным стратегическим госпроектам, появлению новых инвестиций. Немаловажно, что компания получит возможность участвовать в развитии нормативной базы по вопросам обеспечения доверия и безопасности ИТ-инфраструктуры», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Ассоциация «Доверенная платформа» была зарегистрирована в октябре 2015 г. Она объединяет в своих рядах лидеров информационной безопасности, поставщиков индустриальных решений, производителей телеком-оборудования, поставщиков ПО. Одна из целей ассоциации – создание комплекса доверенных и безопасных средств и решений на основе российских технологий с реализацией международных стандартов.



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