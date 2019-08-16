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Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom

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Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента. Новая функция помогает пользователям анализировать время, проведенное онлайн и вовремя делать перерывы.

Новый инструмент помогает пользователям планировать свое время. С согласия пользователя браузер анализирует его онлайн-активность. Учитывается общая продолжительность сессии и время, проведенное на разных страницах.

Полученные данные визуализируются в удобном формате инфографики. С помощью графиков легко оценить, сколько часов в день пользователь проводит в сети и на каких сайтах задерживается дольше всего. В ближайшее время в браузере появятся и другие аналитические инструменты. Личную статистику можно сравнить со средними обезличенным показателями всех пользователей сервиса. Также в браузере появится возможность ставить личные цели, синхронизировать график с заметками и показывать дополнительные технические детали, такие как объем загруженной информации, количество израсходованного трафика, средняя скорость соединения и т.д.

Функция активируется через настройки браузера. Там же можно подключить напоминания об отдыхе и установить их периодичность.

Браузер Atom был запущен Mail.ru в феврале 2018 года. Его главная особенность - повышенный уровень безопасности. Ранее Mail.ru сообщала, что готова выплатить до $15 000 за найденные уязвимости в защитных механизмах сервиса.

«Длительная работа за компьютером без перерывов негативно сказывается не только на зрении: долгое пребывание в статичной позе способствует развитию целого ряда заболеваний, среди которых болезни сердца и других органов. Поэтому важно хотя бы раз в час встать из-за стола и немного пройтись. Сейчас появилось много устройств и приложений, которые напоминают о необходимости подвигаться. В Mail.ru пошли дальше и внедрили эту функцию прямо в браузер. Теперь активные онлайн-пользователи не забудут сделать перерыв, даже если у них нет специальных гаджетов», - отметил Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье Mail.ru»

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