«Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла

«Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить письменное согласие провайдеру электронного документооборота на пересылку УПД фактору.

В дальнейшем, при запросе финансирования в «Сбербанк факторинг», процесс верификации реестра происходит автоматически, без участия сотрудников и дополнительных запросов в адрес дебитора. Таким образом, скорость процесса подтверждения факта поставки увеличивается в разы и занимает минуты. Благодаря автоверификации и отсутствию человеческого фактора в процессе сверки минимизированы расхождения в приемке товара дебитором.

Применение технологии доступно для всех поставщиков, использующих сервисы ЭДО провайдеров, различные системы документооборота («Сфера-Курьер», «Диадок» и т.д.). Пилотный проект реализован с компанией «Корус Консалтинг СНГ».

Процесс автоверификации применим к стандартным сделкам и Соглашениям поставщиков с покупателями, в которых нет противоречий в части верификации по УПД.

Леонид Култыгин, операционный директор компании «Сбербанк факторинг», отметил: «Согласно требованию налогового законодательства, в ближайшем будущем практически все предприниматели в сфере торговли перейдут на использование УПД. Нам удастся быстрее масштабировать технологию автоверификации, полностью отказаться от вовлечения в процесс сотрудников участников сделки и максимально минимизировать влияние человеческого фактора. Сервис выгоден всем – и поставщику, и дебитору, и нам. В настоящее время порядка 40% всех поставок положительно верифицируется в течение часа с использованием сервиса автоверификации, до конца года планируется увеличить долю до 60%, при ежегодном 50% росте передаваемых на финансирование поставок».